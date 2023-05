Guerra Ucraina-Russia

Cina e Usa: ''Evitare crollo relazioni''. Pechino: ''Tuteleremo i nostri interessi in caso di sanzioni Ue''

L'obiettivo è di stabilizzare le relazioni fra i due paesi e impedire una ''una caduta a spirale e evitare incidenti'' ha detto Qin Gang.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2023 - 00:06:00 Letto 824 volte

Cina e Stati Uniti sono tornati a parlarsi con l'incontro fra il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e l'ambasciatore Usa a Pechino Nicholas Burns. L'obiettivo è di stabilizzare le relazioni fra i due paesi e impedire una "una caduta a spirale e evitare incidenti" ha detto Qin Gang.

La Cina si oppone a ogni misura che usi i legami Pechino-Mosca come "pretesto" per danneggiare la cooperazione commerciale. Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, commentando le prime sanzioni che l'Ue, secondo il Financial Times, si avvia ad adottare contro 7 aziende cinesi accusate di "sostegno alla macchina da guerra russa" contro l'Ucraina, ha detto che "se le notizie dei media si rivelassero vere, tali azioni minerebbero seriamente la fiducia reciproca e la cooperazione Ue-Cina". Bruxelles "non dovrebbe commettere errori, altrimenti Pechino sarà costretta a proteggere con forza i suoi diritti e interessi".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!