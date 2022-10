Cina-Usa

Cina-Usa, Xi Jinping a Biden: ''Troviamo modo per andare d'accordo''

''Siamo pronti a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo'', ha detto il presidente cinese, Xi Jinping.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2022 - 10:21:36 Letto 693 volte

In Cina, per bocca del presidente Xi Jinping, tende la mano agli Stati Uniti. "Siamo pronti a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti" ha detto Xi.

A metà novembre, in occasione del G20 a Bali, in Indonesia, Xi potrebbe avere il primo faccia a faccia in persona con il presidente americano Joe Biden.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!