Clamoroso ma vero, arrestato Marco Carta per furto di magliette alla Rinascente

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera per furto di magliette alla Rinascente.

Il cantante Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita.

Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ieri sera sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima, in corso oggi.

La Rinascente, ieri sera, era aperta fino all'una per il Black Friday.

