Classifica album più venduti, rimangono in testa Emis Killa-Jake La Furia

Per la seconda settimana consecutiva Emis Killa e Jake La Furia, coppia inedita del rap, si confermano re della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2020 - 00:04:30 Letto 395 volte

Al secondo posto esordisce Zerosettanta, l'album con cui il mitico Renato Zero festeggia il suo settimo decennio e uscito proprio il giorno del compleanno il 30 settembre. Al terzo rispunta 1969 di Achillle Lauro, rivisitazione dell'album dello scorso anno già certificato Oro.

In quarta posizione comincia la corsa di Rap is back dell'artista metà veronese e metà persiano Jamil. Alle sue spalle due presenze fisse della top, rispettivamente da 14 e 15 settimane, Mr Fini di Guè Pequeno e Gemelli di Ernia. In settima piazza Roby Facchinetti, a distanza di 4 anni dall'addio ai Pooh e di 3 dall'album condiviso con Riccardo Fogli, riparte con l'album Inseguendo la mia musica Live. Gigi D'Alessio con Buongiorno, il disco che rivisita in chiave rap e trap le hit della carriera del cantautore in duetto con i giovani artisti della scena urban napoletana, è ottavo. Chiudono la top ten Irama con Crepe e Marracash con Persona (in classifica da quasi 50 settimane).

