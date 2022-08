Claudio Amendola e Francesca Neri, amore al capolinea dopo 25 anni

Claudio Amendola e Francesca Neri

Negli ambienti romani non si parla d'altro. Pare che Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo 25 anni insieme, siano sull'orlo della separazione.

Negli ambienti romani non si parla d’altro. Pare che Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo 25 anni insieme, siano sull’orlo della separazione. Secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale “Diva e donna”, l’attore avrebbe già traslocato dalla casa in cui abitava con lei. Ed è stato avvistato a cena insieme al figlio Rocco, 22 anni, ma senza la Neri.

Claudio Amendola, 59 anni, e Francesca Neri, 58, parevano una delle coppie più solide dello showbiz. Ci sono state crisi certo, ma sempre superate. Lo scorso autunno, lei parlando della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, aveva detto che l’attore non tollerava la sua sofferenza: “Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui”. E forse Amendola ora è andato via davvero.

Durante la malattia lui c’era sempre, pur con tutte le difficoltà. “Il dolore può allontanare, è vero – ha spiegato la Neri – ha rischiato di dividerci, quante coppie sono saltate divise da grandi dolori. Ma superarli insieme, scegliendosi di nuovo, fa ritrovare”. E la speranza che si ritrovino presto è quella dei fan che li vedevano insieme da tanti anni uniti e innamorati, complici e affiatati. Francesca Neri per il compleanno di Claudio Amendola aveva scritto sui social citando Pablo Neruda: “Due amanti felici non hanno né fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo”. Chissà che il lieto fine arrivi ancora…

