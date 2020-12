musica

Claudio Baglioni torna in stile ''vintage''con il nuovo album ''In questa storia che è la mia''

Ci sono voluti sette anni per tornare con un nuovo disco di inediti.

Ci sono voluti sette anni per tornare con un nuovo disco di inediti. L'ultimo era stato ConVoi del 2013. Sette anni durante i quali Claudio Baglioni non è certo stato a riposo: c'è stata la direzione artistica di due Festival di Sanremo di successo, il progetto dei Capitani Coraggiosi con Gianni Morandi, un paio di tour che hanno girato mezza Italia.

"E il disco era lì, correva parallelo, anche se ho pensato spesso che non lo avrei mai finito. Soprattutto nell'ultimo periodo, con il lockdown che mi ha paralizzato a livello artistico e compositivo per 3-4 mesi - racconta il cantautore romano, presentando il disco in collegamento zoom -. Forse avevo anche meno da dire rispetto al passato, ma alla mia età quello che si vuole dire si cerca di dirlo meglio, anche se, come tanti colleghi, sono consapevole che combattiamo con una storia che vince sempre".

E per questo, dunque, si è preso tutto il tempo che ha ritenuto necessario per "In questa storia che è la mia".

Un disco che ha preso per mano, coccolato, curato, e infine finito "anche se ci sono già venti cose che vorrei rifare", aggiunge confermando la sua nomea di artista pignolo, preciso, alla ricerca della perfezione assoluta.

Uscirà il 4 dicembre (in cinque versioni fisiche), sedicesimo lavoro in studio della sua cinquantennale carriera: 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale. "Tutto fatto a mano, interamente suonato, come si faceva 50 anni fa, un po' vintage, un po' demodé, per le sonorità, per lo spirito anni Sessanta". Un "concept" nel quale ogni strumento rivendica il suo spazio sonoro, in cui le linee melodiche sono nettamente tracciate e che disegna la parabola dell'amore, sia personale che universale, ("perché per quanto sia stato scandagliato ha sempre qualcosa da raccontarci"), in cui non mancano gli echi e i rimandi a lavori passati, espliciti o più nascosti, come ammette lo stesso Baglioni. "Il padre è Oltre, la madre Strada Facendo, ma ci sono connessioni anche con Io sono qui. Voce e pianoforte sono i miei arnesi del mestiere. Forse nella mia vita ho tenuto stretta la chitarra più di qualsiasi altra persona".

Quello che non c'è è invece il riferimento al momento che stiamo vivendo. "Sono convinto che espressione dell'arte popolare sia astrarsi dal succedersi degli eventi di cronaca", dice.

"Il disco sente questi miei 50 anni di musica. E cerca di essere affermativo in quello che so fare".

Fonte: Ansa

