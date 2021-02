Claudio Bisio positivo al Coronavirus

Claudio Bisio

''Sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa'', Così la 'storia' postata oggi sui social dall'attore Claudio Bisio.

"Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po' di tosse fastidiosa, ma sto bene". Così la 'storia' postata oggi sui social (Instagram e Facebook) dall'attore Claudio Bisio.

"Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV ('Tutta colpa di Freud', serie in otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio" conclude Bisio visibilmente sciupato in collegamento dalla sua casa milanese.

