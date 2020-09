Fedez-Codacons

Codacons denuncia Chiara Ferragni per blasfemia, Fedez: ''Mi mancavano''

Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/09/2020 - 16:07:06 Letto 683 volte

Fedez-Codacons, nuovo round. Dopo la querela dell'associazione dei consumatori contro il cantante e lo strascico di polemiche seguite, ecco arrivare stavolta una denuncia contro l'influencer per blasfemia. Oggetto dell'azione legale del Codacons, un'immagine di Chiara Ferragni raffigurata come una Madonna. Secco il commento dell'artista su Twitter, che condivide l'articolo di Adnkronos sulla denuncia contro la moglie: "Mi mancavano", 'cinguetta' Fedez fra l'approvazione degli utenti.

"Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini - si legge nella nota diffusa ieri dal Codacons - affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere. L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene".

