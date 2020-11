musica

Codacons denuncia il video di Chiara Ferragni e Baby K per pubblicità occulta

Il tormentone estivo 'Non mi basta più' di Baby K e Chiara Ferragni finisce denunciato dal Codacons all’Antitrust per la fattispecie di pubblicità occulta.

Il tormentone estivo 'Non mi basta più' di Baby K e Chiara Ferragni finisce denunciato dal Codacons all’Antitrust per la fattispecie di pubblicità occulta. L’esposto dell’associazione nasce dopo la recente pronuncia dell’Autorità secondo cui anche i videoclip musicali devono sottostare alle regole sul 'product placement', e gli artisti devono avvisare in modo trasparente gli utenti circa la presenza di marchi e prodotti a scopo commerciale nei video che promuovono le loro canzoni.

"Il caso della canzone 'Non mi basti più' di Baby K e Chiara Ferragni è emblematico, perché non solo il videoclip del brano mostra a più riprese i prodotti di un noto marchio per la cura dei capelli, ma addirittura il nome dell’azienda produttrice viene menzionato anche nel testo stesso della canzone, che si trasforma da tormentone estivo a vera e propria pubblicità in musica", spiega l’associazione.

Per tale motivo il Codacons, alla luce delle recenti decisioni dell’Antitrust, "presenterà un esposto all’Autorità per la concorrenza in cui si chiede di aprire un procedimento sia contro il videoclip in questione, sia contro la canzone di Baby K e Chiara Ferragni, valutando l’obbligo per le emittenti radiofoniche e televisive di censurare il brano nella parte in cui sponsorizza il noto marchio commerciale", spiega l'associazione.





