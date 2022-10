Meloni-Biden

Colloquio telefonico Meloni-Biden: ''Profonda amicizia lega Italia e Usa''

Biden: con Meloni pronti a lavoro insieme in alleanza atlantica.

Pubblicata il: 26/10/2022

Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha ringraziato Biden per le congratulazioni e ha ribadito la profonda amicizia che lega Italia e Usa. Meloni ha sottolineato l'importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare.

