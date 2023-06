Colloquio telefonico Michel-Meloni: ''Ue sostiene l'impegno dell'Italia con la Tunisia''

"Ho avuto un colloquio telefonico con il premier Giorgia Meloni. Ho espresso apprezzamento per l'impegno dell'Italia con la Tunisia. L'Ue sostiene gli sforzi dell'Italia per rafforzare la cooperazione con la Tunisia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Domenica il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà a Tunisi assieme al premier italiano e al primo ministro olandese Mark Rutte, per stringere un accordo bilaterale su vari fronti con il Paese nordafricano.

In phone call with @GiorgiaMeloni, I expressed appreciation for Italy's engagement with Tunisia.



EU supports 🇮🇹's efforts to strengthen cooperation with 🇹🇳.