Colloquio Putin-Draghi

Colloquio telefonico tra Putin e Draghi: ''Forniture di gas a Italia continueranno''

Putin ha assicurato a Draghi che la Russia è determinata a continuare a garantire forniture ininterrotte di gas all'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/05/2022 - 18:02:44 Letto 754 volte

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Il colloquio si è incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in atto e alle sue gravi ripercussioni sui Paesi più poveri del mondo. Così in una nota Palazzo Chigi.

Secondo quanto fa sapere il Cremlino, dando notizia della telefonata tra i due, Putin ha assicurato a Draghi che la Russia è determinata a continuare a garantire forniture ininterrotte di gas all'Italia.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!