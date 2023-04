Xi Jinping - Zelensky

Colloquio Zelensky-Xi Jinping, Portavoce Von der Leyen: ''Un passo importante, atteso da lungo tempo''

''La leadership cinese deve usare la sua influenza per portare la Russia a porre fine alla sua guerra di aggressione'', sottolinea il portavoce di Ursula von der Leyen.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2023 - 00:05:00 Letto 767 volte

"Accogliamo la telefonata" tra il presidente ucraino Volodymir Zelensky e il presidente cinese Xi Jinping, "è un primo passo importante da parte della Cina, e atteso da lungo tempo, nell'esercizio delle proprie responsabilità in qualità di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Lo riferisce il portavoce di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

"La leadership cinese deve usare la sua influenza per portare la Russia a porre fine alla sua guerra di aggressione, ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina e rispettare la sua sovranità, come base per una pace giusta", conclude il portavoce di Ursula von der Leyen.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram von der Leyen

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!