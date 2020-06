Trasloco

Come organizzare il miglior trasloco

15/06/2020

Il trasloco deve essere preparato alcune settimane prima della data prevista per diminuire la mole di lavoro nel giorno dell'effettivo trasferimento.

Dopo avere valutato alcuni preventivi gratuiti e non impegnativi e quindi avere optato per accettare quello a voi più idoneo, prenotatelo circa due mesi prima così avrete la certezza della disponibilità della data;

In primavera inoltrata ed in estate, il servizio costa di più.

A richiesta le aziende di traslochi forniscono il materiale da imballaggio necessario, che consegnano a casa due giorni prima.

Il materiale da imballaggio comprende scatoloni di varie dimensioni, nastro, scotch.

Verificate anche che la ditta da voi scelta, abbia una copertura assicurativa (solitamente indicata in contratto) e utilizzi elevatori esterni.

Dovrete informare del vostro trasferimento le Società che vi erogano i seguenti servizi: energia elettrica, gas, acqua, telefono;

Avvisate le Poste per recapitare altrove o fermare le lettere indirizzate a voi.

Se vivete in condominio, chiedete all'amministratore o al portiere di mettervi da parte tutta la corrispondenza che arriverà in seguito al Vostro trasloco.



Circa un mese prima occorre iniziare ad inscatolare tutto ciò che prevedete di non utilizzare: libri, servizi di piatti e bicchieri, vestiti della stagione passata.

Fate particolare attenzione a mettere il nastro a bolle d'aria fra tutte le parti in ceramica e vetro o comunque fragili, pena il danneggiamento durante il trasporto.

E' molto importante scrivere sul nastro che chiude ogni scatolone il suo contenuto: arrivati nella nuova casa, succede sempre di avere bisogno di qualcosa ancor prima di avere aperto gli scatoloni e questo accorgimento vi sarà molto d'aiuto.

Gli ultimi scatoloni conterranno il materiale indispensabile e urgente, quindi specificate ancora meglio su di essi il contenuto.

Medicinali e valori devono essere portati al seguito; per i medicinali prestare particolare attenzione alle modalità di conservazione e a tenerli lontani dalla portata dei bambini.

Allacciamenti del gas, della luce e del telefono, devono essere effettuati solo dalle aziende abilitate e vi consiglio di aspettare che tutto sia pronto prima di traslocare.

Due settimane prima del trasloco potete iniziare a consumare i surgelati: tutti quelli che avete nel freezer devono essere terminati.

Tre o quattro giorni prima, iniziate a consumare anche gli altri cibi contenuti nel frigorifero per pulirlo accuratamente il giorno precedente il trasloco.

Ricordatevi di smontare la parabola satellitare e se avete bambini piccoli organizzate il loro affidamento.

Fate una copia delle chiavi della nuova abitazione ed affidatela a mani sicure ( di solito quelle della madre.

Nel giorno del trasloco, al momento di lasciare la vecchia casa,chiudete bene tutte le imposte, abbassate l'interruttore generale posto nel quadro ENEL, chiudete l'acqua, il gas ed effettuate le letture nei rispettivi contatori.

Nella nuova casa, aprite per primi gli scatoloni con gli oggetti più urgenti riponili subito all'interno dei mobili a loro dedicati;

Non dimenticate di sistemare bene le piante.

