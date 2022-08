Viaggiare

Come organizzare un viaggio in aereo

Le vacanze sono alle porte ed è arrivato il momento di organizzarsi per le vacanze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/08/2022 - 22:24:55 Letto 823 volte

Le vacanze sono alle porte ed è arrivato il momento di organizzarsi per le vacanze.

Innanzitutto scegli la metà che vuoi raggiungere, ma se sei indeciso o hai un budget limitato non desistere, basta farti aiutare da app e siti di confronto prezzi per trovare il volo che fa per te.

Ne esistono alcune, come Skyscanner, in cui è possibile non mettere la destinazione, così da poter avere tutte le mete possibili avanti agli occhi e poter scegliere. In questo modo probabilmente ti verrà la voglia di provare qualche paese che neanche ti era passato per la mente.

Una volta decisa la meta, arriva il momento di recarsi all’aeroporto. E qui ci sono varie possibilità, in base all’aeroporto da cui partirai, anche se più o meno tutti hanno le stesse modalità per essere raggiunti: ovviamente mezzi pubblici o bus privati, il classico “mi accompagna un parente” - tuttavia ricordati che poi dovrà anche venirti a prendere al ritorno, un comodo taxi, o ancora, se proprio vuoi andare con la tua auto, ci saranno i parcheggi che la custodiranno per tutta la durata della vacanza.

A questo proposito, come si fa a scegliere il miglior parcheggio? Infatti spesso sono molto costosi.

Nessun problema: basterà usare Parkos, un tool in grado di mostrarti tutti i parcheggi disponibili e i servizi che offrono. Spesso i parcheggi molto vicini agli aeroporti sono molto esosi; ma basterà allontanarsi un po’ per trovare parcheggi che, con meno spesa, offrono più servizi, tra cui la navetta per l’aeroporto, la pulizia dell’auto, la ricarica -nel caso la tua auto fosse elettrica - e tanti altri servizi, che ovviamente cambieranno da struttura a struttura.

Ma facciamo un passo indietro. Prima di cercare parcheggio bisogna innantiutto fare la valigia. Sai come prepararla al meglio per affrontare un viaggio in aereo?

Sui voli di linea, soprattutto se il tuo biglietto non conta il bagaglio da stiva, le dimensioni della valigia sono limitate; quindi bisognerà che diventi un maestro del tetris per farci entrare tutto. Indubbiamente ti potrà aiutare il fatto di preparare gli outfit in base ai giorni di permanenza e soprattutto usare vestiti intercambiabili tra loro, così da creare più look con meno capi. Inoltre quando li inserisci in valigia non piegarli normalmente, ma arrotolali in modo da sfruttare al massimo tutto lo spazio.

Per i cosmetici anche non è possibile portarne di liquidi oltre i 100ml a bordo; quindi il consiglio è quello di portare tutti prodotti solidi, che sono anche ecosostenibili. Quelli che non è possibile trovare in forma solida, li puoi travasare in contenitori da viaggio, oppure pensare di acquistarli sul posto, magari dividendo le spese con chi viaggia con te.

Fondamentale per viaggiare in aereo sono inoltre i documenti, personali e di viaggio: infatti in base al paese d’arrivo dovrai controllare se basterà la carta d’identità o ci vorrà il passaporto.

Come ultimo consiglio per viagiare in sicurezza e tranquillità, cerca di arrivare con largo anticipo in aeroporto: infatti l’incognita temporale è quella dei controlli, che possono essere rapidi, e quindi far scorrere velocemente la fila, oppure trovare inconvenienti, crendo di conseguenza file lunghe, che potrebbero farti perdere la partenza. Se la lunga attesa per l'imbraco ti preoccupa, sappi che tutti gli aereoporti sono sempre ben attrezzati per far trascorrere il tempo prima della partenza, e anche quella è un’esperienza che fa parte del viaggio stesso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!