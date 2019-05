truffe online

Come proteggersi dalle truffe quando si gioca online

Tra le principali forme di educazione informatica riguarda la capacità di sapere riconoscere ed evitare le svariate modalità di truffe online.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2019 - 18:06:09 Letto 374 volte

È attraverso la Rete, ormai, che riusciamo a soddisfare molte attività che fanno parte della nostra routine giornaliera. Su Internet lavoriamo e cerchiamo lavoro, restiamo in contatto con amici e parenti, facciamo acquisti e consultiamo cataloghi e coupon alla ricerca dell’offerta migliore. Tutte queste attività coinvolgono, direttamente o indirettamente, il nostro denaro ed è per questo che una tra le principali forme di educazione informatica riguarda la capacità di sapere riconoscere ed evitare le svariate modalità di truffe online.

In particolare, dato l’enorme successo delle sale virtuali che propongono giochi da casinò in cui si scommettono soldi veri, quelli in cui bisogna aprire un conto gioco e depositare dei fondi reali selezionando un metodo di pagamento, bisogna fare attenzione ed aprire bene gli occhi per saper distinguere i casino on line realmente sicuri ed affidabili da quelli che, invece, prelevano il denaro con l’inganno, promettendo delle vincite che non arriveranno oltre a dei bonus totalmente inesistenti.

Per riconoscere un casino sicuro è utile affidarsi alle numerose recensioni proposte dalle guide specializzate proprio in questo settore e, per avere una doppia conferma, controllate sempre che il sito su cui avete scelto di giocare faccia parte della lista dei casinò online AAMS. In genere, però, accade che queste guide vi diano la conferma dell’assoluta sicurezza ed affidabilità dei casinò da loro consigliati, seppur non sia mai sbagliato controllare l’elenco dei casinò affidabili e di quelli inibiti pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da loro e costantemente aggiornato.

Attenzione, inoltre, alle email. Immaginate di esservi già iscritti in un casinò online e di averne già appurato la sua serietà. A questo punto, poniamo che la stessa sala vi invii delle email con l’obiettivo di tenervi aggiornati sui bonus e sulle loro promozioni in corso: se questo vi è realmente accaduto, allora significa che siete stati inseriti nella loro newsletter e non state correndo alcun rischio. Invece, potreste essere stati colpiti da una vera e propria truffa se, sul vostro indirizzo email (dal quale immaginate di non aver effettuato l’accesso a nessun conto gioco) avete ricevuto un messaggio di posta in cui un ipotetico casinò vi invitava a cliccare su un link o su un banner in quanto fortunati vincitori di una grossa cifra di denaro da poter depositare per cominciare a giocare. Si tratta, con alta probabilità, di un imbroglio da segnalare alla polizia postale. I casinò online legali non inviano email random ad indirizzi postali sconosciuti per tentare di aumentare il loro portafoglio clienti. Le loro attività promozionali non sono così aggressive e se doveste ricevere un messaggio da dei casinò online senza aver mai fornito loro il vostro indirizzo, allora non fidatevi.

Pena la possibilità di imbattervi in un furto di identità o in un tentativo di phishing, evitate di fornire i vostri dati sensibili se chi ve li sta domandando ha un fare sospetto. Al momento della registrazione in un casinò online, è fondamentale inserire i propri dati personali e quelli della vostra carta prepagata o carta di credito. Questo accade per far sì che il casinò si assicuri che chi scommette sia maggiorenne e non si stia registrando contemporaneamente con più account. Molto spesso, uno tra i più comuni bonus di benvenuto che i casinò propongono al cliente al momento della registrazione consiste in una somma di denaro extra o in una serie di giri gratuiti in una o più slot machine, premi che vi vengono regalati dopo la convalida dei documenti da parte della sala.

Se la richiesta dei vostri dati personali avviene via email da parte di una sala che vi promette straordinari premi senza che voi abbiate manifestato interesse verso la piattaforma, ancora una volta, è importante non inviare mai in Rete i vostri documenti personali né il numero di conto corrente.

Sono sempre più frequenti, infatti, i furti online delle carte di identità, con l’intento di estorcervele con l’inganno e utilizzarle poi impropriamente per i propri interessi.

Ricordate di inviare in Rete materiale sensibile e privato solo se siete sicuri che il destinatario non violerà la vostra privacy e non ne farà uso inappropriato. Come abbiamo già spiegato prima, consultando il sito ufficiale dell’Agenzia dei monopoli, potrete effettivamente verificare se il casinò a cui state mandando i documenti è sicuro e, di conseguenza, potrete fermarvi in tempo prima di imbattervi in spiacevoli circostanze.

