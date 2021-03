scarpe da tennis

Come scegliere le scarpe da tennis giuste

Il tennis è uno sport che chiede molto al fisico, ed è necessario avere delle scarpe adatte e di buona qualità.

Il tennis è uno sport che chiede molto al fisico ma soprattutto agli arti inferiori e ai piedi. Per evitare di scivolare di continuo, avere la giusta stabilità e un grip ottimale sulla superficie del campo, è necessario avere delle scarpe adatte e di buona qualità. E gli aspetti della protezione del piede e della durabilità non sono certo secondari. Tra le marche che si occupano di questo tipo di articolo sono tante e quasi tutte presenti sul circuito professionistico. Assieme ai brand più popolari come Nike e Adidas, che sponsorizzano i tennisti più forti, ci sono altre marche che offrono calzature di alto livello ideate per essere indossate da chi pratica questo sport sia a livello di circolo, sia a livello agonistico. Diadora, tra gli altri, offre un catalogo importante disponibile direttamente al loro sito web https://www.diadora.com/it/it/uomo-scarpe-tennis/ dando la possibilità di trovare scarpe da tennis uomo per ogni tipo di esigenza.

Superfici di gioco

Prima di cominciare qualsiasi tipo di ricerca è sempre meglio avere delle idee chiare sul tipo di superficie su cui ci si ritroverà a giocare abitualmente.

Cemento

Si tratta della superficie che ha un impatto maggiore sulle scarpe. La loro costruzione è finalizzata all’assorbimento degli shock e l'ammortizzazione per evitare contraccolpi a livello articolare. La suola presenta scanalature appena abbozzate e su tutta la superficie plantare, con rinforzi nelle zone che vengono appoggiate in fase di scivolamento, anche se questo è un aspetto che sul veloce conta sicuramente meno che in altre superfici.

Terra

I campi in terra sono decisamente più morbidi ma anche molto più scivolosi. In questo caso la suola ha un ruolo fondamentale ed è intagliata con motivi a lisca di pesce molto pronunciati, e che permettono la dispersione naturale dei residui, non andando ad appesantire la calzatura. I rinforzi nelle parti laterali sono in questo caso importanti perché la superficie permette scivolamenti, sia in orizzontale che in avanti, fondamentali per i recuperi e in generale in fase difensiva.

Erba

In Italia i campi in erba sono decisamente una rarità e le scarpe sono caratterizzate da una suola che limiti i il danneggiamento del prato, ma che allo stesso tempo permetta di non scivolare. La calzatura ha un aspetto più pulito e leggero delle altre.

Tutte le superfici

Ci sono giocatori che hanno la necessità di avere una scarpa adatta a tutte le condizioni di gioco, e la gran parte dei brand offre soluzioni di questo tipo, che non sono altro che un compromesso tra le varie caratteristiche passate sinora in rassegna.

Stile di gioco

Anche lo stile di gioco ha una sua rilevanza nella scelta della scarpa ideale.

Giocatore da fondocampo

Un tennista che predilige il gioco da fondocampo avrà bisogno di una scarpa che offra maggiore supporto laterale e che sia particolarmente resistente e duratura.

Giocatore da rete o serve and volley

Se si ha la tendenza ad andare spesso e volentieri a rete, i movimenti saranno prevalentemente in verticale e la scarpa ideale dovrà essere rinforzata nella parte della punta, con un buon supporto per l’arco plantare.

Caratteristiche da valutare

Una volta orientati verso un sottogenere in base alle indicazioni precedenti, è arrivato il momento di concentrarsi sulla scelta della scarpa più adatta alle proprie esigenze e al proprio gusto. L’ideale sarebbe provarle sul campo, perché può capitare che il feeling di una scarpa sia diverso da quello avuto al momento dell’acquisto. Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Comfort

Le scarpe da tennis tendono ad essere più rigide della altre scarpe sportive perché devono offrire protezione al piede. Il consiglio è quello di optare per una calzatura con la pianta generosa e una buona ammortizzazione.

Stabilità

I movimenti bruschi e repentini sono un caratteristica del tennis su ogni tipo di superficie. Per questo motivo la suola tende ad essere particolarmente rigida, con eventuali inserti nell’intersuola per una maggior ammortizzazione. Anche la zona della caviglia è importante sotto questo aspetto e deve avvolgerla a dovere in modo da evitare rotazioni che possono portare a infortuni.

Durabilità

Se si gioca sul veloce la longevità delle scarpe sarà per forza di cose ridotta e le stesse tenderanno ad usurarsi soprattutto nelle parti che sfregano di più sulla superficie del campo. Ma anche lo stile di gioco di ciascun tennista avrà un suo peso, e chi tende a scivolare parecchio, o chi trascina i piedi durante alcuni colpi, come il servizio, dovrebbe avere scarpe che una protezione maggiore in quelle zone.

