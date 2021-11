spedire la valigia

Come viaggiare leggeri e senza preoccupazioni per la valigia? Spediscila!

Ami viaggiare con le mani sgombre e, soprattutto, evitando le lunghe file in aeroporto per il check in? Per tutte queste situazioni esiste un particolare servizio che ti permette di inviare valigie in Italia in modo ultra-rapido.

25/11/2021

Devi spedire i tuoi bagagli in modo rapido e sicuro? Ami viaggiare con le mani sgombre e, soprattutto, evitando le lunghe file in aeroporto per il check in? Vuoi avere tutti i tuoi beni sempre con te senza rischiare che possano esser smarriti durante il carico della stiva dell’aereo? Oppure sei un tipo non proprio essenziale che, quando viaggia, non è solito andarci leggero? Per tutte queste situazioni esiste un particolare servizio che ti permette di inviare valigie in Italia in modo ultra-rapido, economico ed efficiente. Ecco cosa devi sapere.

Niente più preoccupazioni al check-in

Per prima cosa questo genere di servizi nasce per far fronte alle esigenze di quei viaggiatori che si trovano a dover pagare costi aggiuntivi al check in dell’aereo per via del peso massimo consentito. Si tratta di un costo piuttosto fastidioso ma necessario a bilanciare il carico dell’aereo per tutta una serie di logiche tra cui quella del consumo di carburante. Difatti un aereo pieno zeppo di valige pesantissime consumerebbe molto più carburante oltre ad avere un bilanciamento più complicato in sede di decollo e di atterraggio.

Servizi di spedizione ultra-rapida: come funzionano?

Con i servizi di spedizione rapida delle valigie, invece, non hai più questa preoccupazione perché ti basta prenotare il viaggio e liberarti dei bagagli attraverso un servizio rapido ed efficiente. Tutto ciò che dovrai fare consiste nell’imballare la valigia, rivestendola in modo adeguato con almeno tre strati di pellicola, sotto la quale predisporrai l’etichetta.

Spedizioni in altri paesi diversi dall’Italia

Per le spedizioni verso altri Paesi diversi all’Italia, invece, la valigia dovrà essere riposta all’interno di una scatola e la spedizione verrà presa in carico come qualsiasi altra tipologia di trasporto merci. L’azienda prenderà in carico l’ordine e consegnerà la valigia esattamente all’indirizzo che hai indicato in tempi celerissimi e facendoti viaggiare senza pensieri e a mani libere.

Per chi è consigliato il servizio di spedizione delle valigie?

Questo servizio è di grande utilità soprattutto per chi non può fare a meno di portare via con se ricordi e souvenir dalle vacanze, sforando il peso di viaggio in aereo rispetto all’andata. Il costo è decisamente inferiore rispetto ai supplementi imposti dalle compagnie aeree.

Prima di arrivare al check in e scoprire che la valigia sfora con quanto previsto dal costo del biglietto aereo, quindi, conviene prenotare una spedizione della valigia risparmiando tempo e denaro.

Un servizio comodo anche per chi va in vacanza

Non solo! Il servizio di spedizione delle valigie è ideale anche per chi vuole arrivare dritto in albergo senza affaticarsi troppo perché la ditta di spedizioni, come già anticipato, recapiterà la tua valigia esattamente nel luogo che hai indicato offrendoti sempre informazioni circa la tracciabilità della spedizione. In ogni momento potrai verificare a che punto del viaggio si trova la tua valigia e tu potrai goderti il momento senza pensare al peso e all’ingombro dei tuoi bagagli.

