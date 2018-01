Gran Bretagna

Commenti razzisti nei confronti di Meghan Markle

Il leader dell'Ukip Henry Bolton ha messo fine alla sua relazione con la modella Joe Marney che si è lasciata andare a commenti apertamente razzisti su Meghan Markle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2018 - 16:00:38 Letto 340 volte

Il leader dell'Ukip Henry Bolton ha messo fine alla sua relazione con la modella Joe Marney, dopo che il Mail on Sunday aveva pubblicato una serie di sms nei quali si lasciava andare a commenti apertamente razzisti su Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry.

Oltre ai messaggi nei quali, in riferimento a Meghan Markle venivano usate espressioni come "negra", "questa non è l'Africa, è la Gran Bretagna", sostenendo che le origini afroamericane della fidanzata del principe Harry avrebbero "macchiato" il sangue della famiglia reale, sono emersi ulteriori messaggi imbarazzanti scritti dalla Marney. Si tratta di uno scambio avvenuto su Facebook con un'amica, nel quale la Marney paragonava gli abusi sugli animali alle violenze sessuali sui bambini. La Marney si è giustificata affermando che la sua amica aveva fatto un “taglia e incolla” dei messaggi "per far sembrare che stessi dicendo cose strane a caso".

La vicenda non sembra comunque conclusa, almeno nei suoi aspetti politici. L'europarlamentare dell'Ukip Bill Etheridge ha continuato a chiedere la testa di Bolton, definendo la sua separazione dalla nuova fidanzata "la mossa disperata di un uomo disperato", che non fa che confermare la sua "inadeguatezza per qualsiasi carica". Per domenica prossima, il Comitato esecutivo nazionale dell'Ukip ha convocato un nuovo vertice per discutere della posizione di Bolton.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!