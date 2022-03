Negoziati Ucraina-Russia

Conclusi i colloqui tra Russia e Ucraina in Turchia: definite precondizioni di un possibile status di neutralità

Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra delegazioni di Russia e Ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul.

Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra delegazioni di Russia e Ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'ambasciata ucraina di Ankara.

Il faccia a faccia tenuto a Istanbul tra i capi delle delegazioni ucraina e russa, rispettivamente David Arakhamia e Vladimir Medinsky, è durato circa un'ora.

Secondo quanto riferito da una fonte all'agenzia Interfax, Arakhamia e Medinsky hanno definito "le precondizioni di un possibile status di neutralità dell'Ucraina".

L'Ucraina ha proposto alla Russia "un nuovo sistema di garanzie" per la sua sicurezza. Ad annunciarlo il capo della delegazione ucraina, David Arakhmia, al termine dei colloqui a Istanbul. Se il sistema di garanzie per la sicurezza dell'Ucraina proposto dovesse "funzionare", il governo di Kiev accetterebbe lo status di "neutralità", ha quindi dichiarato Arakhmia. Con la neutralità, ha precisato il negoziatore, non ci sarebbero basi straniere in Ucraina.

Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha parlato di "colloqui costruttivi" con la contro parte ucraina, a Istanbul. Se si trova "un compromesso, la possibilità di un trattato di pace sarà più vicina", ha spiegato Medinsky aggiungendo che "un incontro fra Putin e Zelensky è possibile, ma solamente dopo che sarà stilata una bozza di un accordo". Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato una riduzione "radicale" dell'attività militare nelle regioni ucraine di Kiev e Chernihiv.

