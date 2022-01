Conferenza stampa Sanremo 22, Amadeus: ''Niente ospiti internazionali, colpa del covid''. Coletta: ''Sarà il festival di tutti''

Festival di Sanremo 2022

Conferenza stampa Sanremo 22, Amadeus: ''Niente ospiti internazionali, colpa del covid''. Coletta: ''SarÓ il festival di tutti''

''SarÓ davvero il festival di tutti, ancora pi¨ degli altri anni: ci sarÓ leggerezza, profonditÓ'', dice Stefano Coletta, direttore di Rai1.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2022 - 15:23:12 Letto 383 volte

"Purtroppo il covid ci ha messo in difficoltà e mi dispiace che gli ospiti internazionali non ci siano. Ci sono state trattative e anche la volontà, ma poi la paura di muoversi, i numeri sui contagi, la necessità di confermare mesi prima ha bloccato tutto e allo stato attuale non sono in grado di dare nomi internazionali. La colpa è della pandemia, non degli artisti né nostra. In passato ci avevamo provato con Dua Lipa, ma non è stato possibile". Lo dice Amadeus alla vigilia della partenza di Sanremo.

Sugli amici artisti che non si sono fatti vedere all'Ariston (uno dei più nominati in questi tre anni è stato Jovanotti, che quest'anno è autore del brano di Gianni Morandi), Amadeus si dice "non deluso". "Ho molto rispetto delle decisioni altrui, che scindono dal rapporto personale. Non ho nessuna delusione per chi pensavo venisse e non è venuto".

"L'ho sempre detto, sono favorevole ai vaccini, insieme con le ffp2 ci devono portare fuori dall'emergenza. Io ho fatto il terzo vaccino. Poi ognuno può fare quello che vuole. Ma non ci sarà sul palco un momento espressamente dedicato ai vaccini e alla pandemia". All'Ariston comunque non mancheranno, "accanto alla leggerezza, momenti di riflessione, in senso lato", spiega il direttore di Rai1 Stefano Coletta.

Cesare Cremonini sarà sul palco dell'Ariston "giovedì sera: ci regalerà momenti davvero belli", dice Amadeus, ricordando che l'artista non è "mai stato a Sanremo, sono felice e orgoglioso di averlo qui, ne ho seguito passo passo le prove e lo stimo molto come cantante".

Sul palco - conferma il direttore artistico - anche i volti delle fiction più amate di Rai1, Luca Argentero, Raoul Bova, Anna Valle, Claudio Gioè, Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Sanremo 2022 "sarà davvero il festival di tutti, ancora più degli altri anni: ci sarà leggerezza, profondità, ci sarà sempre anche un registro provocatorio, e poi avremo cinque donne importanti, ognuna con il proprio portato". Ne è convinto Stefano Coletta, direttore di Rai1, alla vigilia della 72/a edizione.

"Sono giunto a Rai1 a pochi giorni dallo scoppio della pandemia, intrattenimento e pandemia sono un ossimoro, ma questo ci ha dato grande tenacia nel gestire e organizzare e ideare ogni dettaglio nel rispetto di un protocollo molto serio - sottolinea Coletta - e quando poi si avvicina risultato di questo lavoro, c'è davvero grande emozione". Il "mandato" è "consegnare uno show in 5 serate che possa andare incontro ai bisogni primari della gente".

Il direttore di Rai1 sottolinea il lavoro fatto da Amadeus nella selezione musicale, "che raggiunge una maturità davvero significativa". Quest'anno "le canzoni rincorrono la voglia di innamorarci, di liberarci, di incontrarci. Gran parte dei brani segneranno questo tempo difficile che cerca disimpegno pur nella consapevolezza".

Su tutti, Coletta ringrazia Fiorello, "quando l'ho visto arrivare ho ritrovato il senso della vita che non annoia, il codice dell'imprevedibilità che trasuda talento, generosità".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!