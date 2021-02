Congo, ucciso ambasciatore italiano

ucciso ambasciatore italiano

Morto l'Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il militare dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci.

22/02/2021

"Oggi è una giornata buia e molto triste per il nostro Paese. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nostro Ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e di un militare dell’Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci.

Due servitori dello Stato che ci sono stati strappati con violenza nell’adempimento del loro dovere. Non sono ancora note le circostanze di questo brutale attacco e nessuno sforzo verrà risparmiato per fare luce su quanto accaduto.

Riferirò il prima possibile in Parlamento.

Oggi lo Stato piange la perdita di due suoi figli esemplari e si stringe attorno alle loro famiglie e ai loro amici e colleghi alla Farnesina e nell’Arma dei Carabinieri." Sono le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

