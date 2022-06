tetto prezzo gas

Consiglio Europeo, Draghi spinge su tetto prezzo gas

L'Italia spinge perché non si perda tempo sul tetto al prezzo del gas.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/06/2022 - 09:17:04 Letto 751 volte

Al Consiglio Europea i leader parleranno dell’inflazione e sicuramente di energia, tema che ufficialmente non era in agenda, ma che ci è ritornato in pieno, a opera del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il premier spinge decisamente, già da oggi, sul tetto al prezzo del gas. Tra i leader Ue c’è ancora chi pensa che intervenire su un mercato già "perturbato" potrebbe creare ulteriori problemi, osserva un alto funzionario. E’ stato già inserito nella bozza delle conclusioni un passaggio che fa riferimento all’uso dell’energia come arma e che richiama le conclusioni del Consiglio Europeo del 30-31 maggio, in cui si citava espressamente la possibilità di introdurre un tetto al prezzo del gas, dando mandato alla Commissione di studiare questa possibilità. Ma a Draghi, che conosce bene il funzionamento dei palazzi bruxellesi, non basta.

L’Italia spinge perché non si perda tempo: fonti Ue mercoledì indicavano addirittura "settembre-ottobre" come un periodo in cui decisioni potrebbero essere prese sul fronte energetico, ma per allora si sarà alle porte dell’inverno, mentre le scorte di gas vanno riempite in estate: il problema dei forti rincari del gas, di cui beneficia la Russia, andrebbe affrontato con urgenza. Si registra una mezza apertura di Mark Rutte, primo ministro dell’Olanda, da sempre contraria alla fissazione di un price cap: ha detto che l’Aja non è "emozionalmente o in linea di principio contraria" all’ipotesi, ma teme che non funzioni. Ha però aggiunto che si tratta di una misura "in valutazione", senza escluderla.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!