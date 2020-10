Coronavirus

Conte chiama Fedez: ''Aiutatemi a far indossare la mascherina ai giovani''

Giuseppe Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chiedere il loro aiuto nel sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina.

Pubblicata il: 20/10/2020

"Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie nell'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, nell'utilizzo delle mascherine": è Fedez a raccontarlo su Instagram.

"Ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto delicata, l'Italia non si può permettere in maniera assoluta un nuovo lockdown" è l'appello dell'artista, per il quale "il futuro è nelle mani della responsabilità individuale di tutti noi e con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario più brutto dei mesi scorsi: mi raccomando, ragazzi - è l'esortazione finale - utilizzate la mascherina".

