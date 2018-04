corea del nord

Corea del Nord: ''Stop a test nucleari''

La Corea del Nord dice stop ai test nucleari e missilistici.

Pubblicata il: 21/04/2018

La Corea del Nord dice stop ai test nucleari e missilistici. Kim Jong-un conferma la linea della distensione con gli Usa: "Non abbiamo più bisogno di test nucleari e missilistici". Il leader nordcoreano ha quindi aggiunto: "Ci uniremo agli sforzi internazionali per fermare insieme i test atomici".

Una svolta salutata con entusiasmo dal presidente degli Stati Uniti: "È una buona notizia per il mondo, un grande progresso. Ora attendo il nostro summit", ha scritto su Twitter Donald Trump. Anche la Corea del Sud accoglie positivamente la decisione di Pyongyang. Si tratta di "un progresso significativo per la denuclearizzazione della penisola coreana", recita la dichiarazione diffusa dal palazzo presidenziale citata dall'agenzia Yonhap, un progresso auspicato dal mondo. Il congelamento "creerà una atmosfera molto positiva per il successo del prossimo evento inter coreano (il vertice fra i due presidenti la prossima settimana, ndr) e del vertice fra Usa e Nord corea".

