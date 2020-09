Silvio Berlusconi

Coronavirus, Berlusconi: ''Lotto contro malattia infernale''

Silvio Berlusconi dall'ospedale definisce il coronavirus una ''infernale malattia''.

Pubblicata il: 09/09/2020

"Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista", è un passaggio della telefonata di Silvio Berlusconi ad un'iniziativa elettorale di Forza Italia in Valle d'Aosta, che scalpita per tornare a casa e vivere da protagonista la sua ennesima campagna elettorale, rinfrancato dal suo medico personale, Alberto Zangrillo.

"Possiamo confermare l'osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti", recitava nel pomeriggio il bollettino firmato da Zangrillo, primario della Terapia intensiva del San Raffaele, a conferma dell'effetto positivo rilevato nelle ultime 72 ore della terapia con Remdesivir, antivirale utilizzato per la cura dell'Ebola. I quasi 84 anni e le patologie pregresse obbligano alla massima cautela, la fase "delicata" potrebbe non essere ancora superata.

