Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato ricoverato, Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al Coronavirus.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffale di Milano a scopo precauzionale dopo la comparsa di alcuni sintomi e la positività al coronavirus. Il quadro clinico non desta preoccupazioni. Lo riferiscono fonti di Forza Italia. "E' stato ricoverato ieri sera" e "ha passato la notte in ospedale. Un ricovero a scopo precauzionale per monitorare l'andamento del Covid. Ma sta bene", ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli a Agorà su Rai 3.

Al Cavaliere è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto Berlusconi e che ha portato ad un suo ricovero precauzionale.

Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di essere risultato positivo al coronavirus, e ieri aveva fatto sapere di non avere più i sintomi. Positivi anche i figli Luigi e Barbara e la nuova compagna Marta Fascina

