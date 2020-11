Coronavirus, Carlo Conti ricoverato a Firenze

Carlo Conti

Carlo Conti è stato ricoverato a Firenze nel reparto malattie infettive.

Carlo Conti è stato ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi nel reparto malattie infettive. Il conduttore è affetto da Covid e, nonostante le sue condizioni non siano gravi, sono state giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Carlo Conti la scorsa settimana ha condotto da casa la puntata di "Tale e quale show", ma nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale per l'insorgere di un affaticamento polmonare.

Alla conduzione della puntata di "Tale e quale show" di questa sera sananno i tre giudici dello spettacolo: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme coadiuvati da Gabriele Cirilli.

