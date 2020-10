Covid-19

Coronavirus in Europa, Von der Leyen: ''Misure allentate troppo presto''

''Dopo la prima ondata in Europa le strategie per l'uscita dal lockdown sono state in parte troppo rapide e le misure di contenimento sono state allentate troppo presto'', dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

In Europa assistiamo alla "seconda ondata" della pandemia di Covid - 19 e "non sappiamo se questa sarà l'ultima". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.

"E' anche una caratteristica delle pandemie - continua von der Leyen - non è la prima volta che si vede una cosa simile. Se si guarda ai libri di storia, si vede che è un fenomeno classico. Siamo riusciti nella prima parte dell'anno a ridurre con efficacia la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, ma vediamo che dopo l'estate l'aumento si è verificato ancora, in parte in modo esponenziale".

Dopo la prima ondata della pandemia di Covid-19, in Europa "le strategie per l'uscita" dal lockdown sono state "in parte troppo rapide" e "le misure di contenimento sono state allentate troppo presto".

Il prossimo Natale, conclude, "sarà un Natale diverso. Molto dipenderà dal nostro comportamento" in queste settimane, da come "andiamo avanti tutti insieme. Ma sarà un Natale diverso".

