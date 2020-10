Covid-19

Coronavirus in Francia, oggi il ''messaggio di allerta''

Il ministro della Salute francese Olivier Véran lancerà oggi un 'messaggio di allerta' ai francesi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2020 - 09:45:34 Letto 453 volte

Il ministro della Salute francese Olivier Véran lancerà oggi un 'messaggio di allerta' ai francesi: se la situazione dei contagi non migliorerà, verranno prese nuove decisioni. A riferirne, citando una fonte governativa di Parigi, è Bfmtv.

Alle 18 Véran farà il punto settimanale sulla situazione della pandemia in Francia. Adottare ora nuove misure è prematuro, spiega l'emittente ricostruendo il senso del messaggio che il governo vuole lanciare: le ultime sono troppo recenti per aver avuto il tempo di dimostrare la loro efficacia. Ma l'avvertimento per il prossimo futuro rimane.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!