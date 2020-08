vaccino Covid-19

Coronavirus, in Russia vaccinazione di massa a ottobre

La Russia prepara ad ottobre una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus.

Pubblicata il: 02/08/2020

La Russia prepara ad ottobre una campagna di vaccinazione di massa contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Mikhail Murashko, mentre nei giorni scorsi funzionari russi hanno dichiarato che il Paese è pronto a registrare intorno al 10 agosto il primo vaccino per il Covid-19, sviluppato dall'Istituto pubblico Gamaleya di Mosca. Murashko, citato dall'agenzia di stampa 'Interfax', ha spiegato che medici ed insegnanti saranno i primi ad essere vaccinati. "Abbiamo in programma vaccinazioni su vasta scala per ottobre", ha affermato il ministro.

