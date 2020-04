Coronavirus

Coronavirus, in Sud Corea si sono riammalati i pazienti che erano guariti

Secondo il Centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione, la percentuale delle persone che risultano di nuovo positive è di circa il 2,1%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2020 - 15:53:34 Letto 343 volte

Una notizia poco positiva e che deve far ulteriormente riflettere. La riporta l’Ansa. In Corea del Sud 163 persone che erano riuscite a battere il coronavirus guarendo completamente si sono riammalate: i funzionari sanitari del Paese stanno cercando di risolvere questo mistero e la stessa cosa sta succedendo in Cina.

Secondo il Centro sudcoreano per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC), che ha diffuso questi dati, la percentuale delle persone che risultano di nuovo positive dopo essere guarite è bassa, circa il 2,1%, ma non è chiaro quante delle 7.829 persone guarite siano state sottoposte nuovamente al test.

Un fenomeno che ovviamente lascia perplessi e che potrebbe aprire nuovi scenari sull’emergenza coronavirus.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!