Coronavirus, Maurizio Costanzo si è vaccinato: ''Sto benissimo''

''L'unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi'', così Maurizio Costanzo.

"Ho fatto il vaccino 8 giorni fa, al Campus Biomedico di Roma, ai primi di febbraio farò il richiamo. E' andata benissimo, me lo ha fatto un infermiere molto bravo e non ho avuto nessuna reazione collaterale. Dobbiamo farlo in modo di farlo tutti il più possibile: l'unico sberleffo che possiamo fare al virus è vaccinarsi". Così il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora.

Fonte: Ansa

