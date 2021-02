Covid-19

Coronavirus nel Mondo, calo casi per sesta settimana consecutiva: diminuiti dell'11%

I nuovi casi di coronavirus a livello globale sono diminuiti dell'11% a quota 2,4 milioni nel periodo 15-21 febbraio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2021 - 10:20:06 Letto 373 volte

I nuovi casi di coronavirus a livello globale sono diminuiti dell'11% a quota 2,4 milioni nel periodo 15-21 febbraio, segnando così il sesto calo settimanale consecutivo: ha reso noto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo quanto riporta la Cnn.

Nella settimana in questione, inoltre, sono stati registrati 66mila ulteriori decessi, pari a un calo del 20% rispetto alla settimana precedente.

I dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 110,7 milioni e quello delle vittime ad oltre 2,4 milioni.

Sempre secondo l'Oms, aumenta però la diffusione delle varianti del coronavirus nel mondo: la 'variante inglese' è stata rilevata finora in 101 Paesi, mentre quella sudafricana in 51 Paesi e quella brasiliana in 29 Paesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!