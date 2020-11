Covid-19

Coronavirus, Oms: ''Continuano a salire i casi in Europa e Nord America''

''In alcuni Paesi stiamo assistendo a un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 e al raggiungimento della capacità di ricovero degli ospedali'', ha affermato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2020 - 09:34:13 Letto 400 volte

"Durante il fine settimana abbiamo visto che mentre molti Paesi hanno tenuto sotto controllo Covid-19, i casi positivi in Europa e Nord America continuano a salire". Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra.

"Questo è un altro momento critico per agire. Un altro momento critico per i leader per farsi avanti. Dobbiamo cogliere l'opportunità, non è troppo tardi", ha esortato il Dg, in videocollegamento perché risultato contatto di un soggetto positivo.

Il direttore generale dell’Oms ha spiegato che "in alcuni Paesi stiamo assistendo a un aumento esponenziale dei casi di Covid-19 e al raggiungimento della capacità di ricovero degli ospedali, il che rappresenta un rischio per i pazienti e per gli operatori sanitari. Questo lascia infatti gli operatori sanitari di fronte a decisioni difficili da prendere su come dare priorità all'assistenza dei malati".

"Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nel sopprimere la trasmissione di Covid-19, e abbiamo visto in tutto il mondo che questo è possibile. Abbiamo pubblicato i video su diversi Paesi che mostrano le loro risposte complete a Covid-19, fra cui Nuova Zelanda, Rwanda, Thailandia, Corea del Sud, Italia e Spagna. E oggi arriva un nuovo video che descrive il successo della risposta della Mongolia" ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre su Twitter l'Oms ripubblicava i video sulla risposta al virus di questi Paesi, Italia inclusa.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!