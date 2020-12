Vaccino

Coronavirus, Raffaella Carrà: ''Farò il vaccino per tornare a vivere''

''Vedere tutti questi aghi nella braccia nei tg trasmette paura'', ha detto Raffaella Carrà.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2020 - 00:02:00 Letto 364 volte

"Dobbiamo per forza vedere nei tg tutti questi aghi che entrano nelle braccia delle persone? Quello fa paura e dà angoscia. Invece è importante spiegare perchè bisogna fare il vaccino. Io quando toccherà a me lo farò sicuramente, perchè ho visto troppe persone, anche qualche amico, che ha sofferto tantissimo per combattere il coronavirus. Allora non è meglio farsi il vaccino? Hai la libertà di uscire, di viaggiare, di rivivere praticamente". Così Raffaella Carrà intervenuta telefonicamente nel corso de La vita in diretta su Rai1.

"L'unica cosa - ha proseguito - è che, nella mia umile esperienza, penso che questa storia durerà almeno un anno e mezzo, due, quindi non perdiamo di vista le tre regole fondamentali: mantenere la distanza, mettere le mascherine e lavarsi le mani".

Carrà ha anche parlato di un rito che compiva a Capodanno, come ricordato in una intervista al Corriere della Sera. "Tanti anni fa - ha detto - prendevo la bottiglia vuota usata per il brindisi di mezzanotte, soffiavo dentro tutte le cose brutte dell'anno e la tiravo contro un muro. Per me rompere la bottiglia è una piccola scaramanzia. Quest'anno lo farò pensando alle rogne, ai fastidi e ai dolori di questo 2020. Mi aspettavo un anno bello ma è stato cattivissimo".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!