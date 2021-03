Covid-19

Coronavirus Sicilia, bollettino 2 marzo 2021: 566 i nuovi positivi, 293 a Palermo

Quadro riepilogativo della situazione in Sicilia aggiornato ad oggi, 2 marzo 2021.

Sono 566 i nuovi positivi registrati oggi su 24.743 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività del 2,3%. Si conferma quindi un aumento dei casi anche nell'Isola, rispetto a martedì scorso si registra un +25% e con un numero di tamponi lievemente minore.

Le vittime odierne sono invece 14, in calo rispetto ai giorni scorsi. Negli ospedali situazione stabile per quanto riguarda i ricoveri in regime ordinario (726 come ieri) mentre sono in calo i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 123, nove in meno rispetto al giorno precedente.

Ad oggi sono 153.602 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia: 4.170 i morti e 123.703 i guariti. Gli attuali positivi sono in calo: 25.729 (-452) di cui 24.880 in isolamento domiciliare obbligatorio.

La suddivisione dei nuovi casi per province: Palermo 293, Catania 138, Agrigento 32, Siracusa 28, Messina 27, Trapani 16, Caltanissetta 14, Ragusa 10 e Enna 8.

