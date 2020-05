World against Covid19

Coronavirus, Ue lancia raccolta fondi per il vaccino

Bruxelles punta a raccogliere almeno 7,5 mld di euro per un vaccino contro il coronavirus.

Parte a Bruxelles la conferenza di donatori "World against Covid19" che punta a raccogliere almeno 7,5 mld di euro per un vaccino contro il coronavirus. In una lettera firmata anche da Conte, si spiega che l'obbiettivo è convincere più Paesi possibile a partecipare alla maratona per la raccolta di fondi, unendo le forze di governi e aziende per trovare risorse da affiancare ai 380milioni già stanziati da Bruxelles. I fondi sono destinati a sviluppare cure e condividerle, dando una risposta globale all'emergenza.

