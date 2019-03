trasferirsi a Milano

Cose da conoscere prima di trasferirti a Milano

Le principali cose da conoscere prima di trasferirsi a Milano, la meta pił ambita da chi, soprattutto al meridione, ha voglia di costruirsi un futuro.

Il nostro è un paese variegato e multiforme in cui le differenze da regione a regione ma soprattutto da sud a nord sono molto marcate. Le tradizioni, i paesaggi e i dialetti italiani sono tanti e caratterizzano in maniera unica tutto lo stivale. In questo senso Milano non si sottrae alla regola. Anzi, proprio perché città internazionale e avanzatissima è forse la meta più ambita da chi, soprattutto al meridione, ha voglia di costruirsi un futuro sfruttandone le opportunità professionali. Se stai pensando anche tu di emigrare nella città della moda sei nel posto giusto, perché nelle prossime righe andremo a elencare le principali cose da conoscere prima di trasferirsi a Milano. Piccola premessa: non farti trovare impreparato e leggi la guida di viaggio per iniziare la tua avventura con i presupposti giusti!

Come detto in precedenza, i dialetti italiani sono molti e il primo consiglio è di non fare affidamento solo su quelli che si conosce, magari chiudendosi in “comunità”. Decisamente meglio aprirsi al prossimo ed essere disposti ad assorbire nuove tradizioni, usanze, modi di fare e dialetti italiani di cui non si è a conoscenza, come quello milanese o quelli delle aree circostanti.

Preparati poi a un cambio paesaggistico e metereologico netto. Milano non vanta certo le splendide temperature siciliane e soprattutto il mare è una chimera. Ti toccherà accontentarti dell’idroscalo, importante componente dei parchi milanesi e unico bacino d’acqua della città.

Ricorda poi che l’efficienza di Milano non è caduta dal cielo. La città deve il proprio progresso anche, forse soprattutto, a una mentalità frenetica, dinamica e veloce. Non sorprenderti dunque di vedere i milanesi camminare con grande fretta a qualsiasi ora del giorno. Ah, questione di vita o di morte: non attardarti sul tuo smartphone mentre cammini, non è il modo giusto di vivere in questa città!

Se invece ti stai chiedendo cosa fare a Milano nel tempo libero, sappi che lo opzioni sono molte. Innanzitutto puoi sempre fare un giro in Galleria Vittorio Emanuele, ma ricorda che l’attività preferita dei milanesi è l’happy hour. Si fa per dire, visto che dopo un aperitivo a Milano sarai costretto a saltare la cena per la quantità di cibo già ingerito. Approfittante per bere qualcosa in compagnia e rimpinzarti ai famosi buffet milanesi!

Infine, Milano è una smart city e si pone l’obiettivo di promuovere valori come la mobilità sostenibile mettendo a disposizione di tutti bici, macchine e motorini elettrici. Niente paura quindi, il rischio di rimanere a piedi è praticamente nullo!

