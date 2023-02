Tamponi covid

Covid, tamponi per chi arriva dalla Cina in Europa: stop da fine febbraio

L'obbligo di tampone anti Covid per chi arriva in Europa dalla Cina scomparirà entro fine febbraio.

Pubblicata il: 17/02/2023

L'obbligo di tampone anti Covid per chi arriva in Europa dalla Cina scomparirà entro fine febbraio. Lo hanno deciso gli Stati membri Ue, durante la riunione del Meccanismo di risposta politica integrata alle crisi. Alla luce dei recenti sviluppi epidemiologici, e tenendo conto del parere del Comitato per la sicurezza sanitaria, i Paesi europei hanno concordato nell'eliminare gradualmente il requisito di un test Covid negativo prima della partenza per i viaggiatori dalla Cina e diretti in Ue. Intesa anche sull'eliminazione graduali dei test a campione entro la metà di marzo.

Fonte: TGCOM24

