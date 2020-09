musica

Covid-19, concerto di ''fine-sfiga'' a Bergamo con Elio e le Storie Tese

L'anno prossimo Elio e le Storie Tese terranno un concerto di 'fine-sfiga' a Bergamo, città simbolo dell'emergenza coronavirus.

L'anno prossimo Elio e le Storie Tese terranno un concerto di 'fine-sfiga' a Bergamo, città simbolo dell'emergenza coronavirus. Elio sarà a Bergamo martedì prossimo per una conferenza stampa in Comune assieme al Trio Medusa e al Cesvi, con il sindaco Giorgio Gori, per illustrare i risultati di '#Insiemeperlamusica', durante la quale saranno consegnati i primi contributi a sostegno delle band in difficoltà che hanno aderito all'iniziativa.

Il progetto è stato lanciato a inizio giugno da Elio e le Storie Tese e dal Trio Medusa, in collaborazione con Cesvi di Bergamo, per raccogliere fondi a sostegno delle attività musicali pesantemente colpite dagli eventi di quest'anno. In poco tempo sono stati raccolti oltre 124.000 euro e per celebrare questo straordinario risultato, Elio e le Storie Tese si esibiranno appunto in uno speciale concerto nel 2021 proprio a Bergamo, una delle città simbolo dell'emergenza sanitaria.

Molte le band che hanno aderito al bando presentando un progetto musicale per ottenere un contributo fino a un massimo di 3.000 euro ciascuna. Durante la conferenza 13 di loro riceveranno il premio e interverranno con un saluto.

