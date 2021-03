Coronavirus

Covid-19: il medico prescrive abbracci per la nonna dopo avere ricevuto il vaccino *VIDEO*

Era passato un anno da quando Evelyn Shaw, una newyorkese di 81 anni, era stata abbracciata dai suoi cari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2021 - 00:09:27 Letto 374 volte

Due settimane dopo aver ricevuto i suoi due vaccini COVID-19, il suo medico le ha prescritto una sessione di coccole con i suoi cari. "Ti è permesso abbracciare tua nipote", ha scritto il medico di famiglia sulla ricetta ufficiale. Dopo aver seguito rigorosamente i consigli di allontanamento sociale per oltre un anno, Jessica ha commosso molti utenti di Internet condividendo questo momento commovente.

Conoscete qualcuno che non è stato in grado di avere contatti fisici con le persone da molto tempo? Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrebbe essere il momento di chiamarli e mandarli un po ' di incoraggiamento.

Ecco il video del primo abbraccio della nonnina Evelyn Shaw dopo un anno:





