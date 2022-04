Coronavirus

Covid-19, in Cina sono 46 le città in lockdown totale o parziale

Sono 46 le città che in Cina sono attualmente in lockdown.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2022 - 09:43:37 Letto 699 volte

Sono 46 le città che in Cina sono attualmente in lockdown totale o parziale negli sforzi per combattere l'ondata di Covid-19 e della sua variante Omicron: dalle ultime stime aggiornate degli analisti della banca d'investimenti nipponica Nomura emerge che la situazione ha conseguenze dirette sulla vita di 343 milioni di persone, su una popolazione complessiva di 1,4 miliardi.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!