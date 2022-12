Coronavirus

Covid-19, Oms: +2% di nuovi casi in 7 giorni e -5% i decessi nel mondo

Da inizio pandemia ha contato 637 milioni di casi e 6,6 milioni di decessi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2022 - 07:29:11 Letto 698 volte

Dal 21 al 27 novembre il numero di nuovi casi di Covid nel mondo è aumentato del 2% rispetto alla settimana precedente, con poco meno di 2,7 milioni di infezioni, di cui circa 161.500 in Italia, che è il quinto Paese per numero di contagi registrati. Mentre i decessi sono stati 8.400, in calo del 5% rispetto a sette giorni prima. E' quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che da inizio pandemia ha contato 637 milioni di casi e 6,6 milioni di decessi.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!