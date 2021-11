Covid-19

Covid-19, Oms: Aumentano contagi e morti solo in Europa

Crescono i contagi e i morti nel mondo ma la leggera tendenza al rialzo dipende solo dall'Europa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/11/2021 - 12:21:15 Letto 427 volte

Crescono i contagi e i morti nel mondo ma la "leggera" tendenza al rialzo dipende solo dall'Europa. A spiegarlo è l'ultimo report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità che segnala come siano cresciuti dell'1% i casi da Covid-19 a livello globale nel periodo 1-7 novembre, con poco più di 3,1 milioni di nuovi contagi nel periodo in esame. "Una leggera tendenza al rialzo", spiega l'Oms, che dipende però dalla sola regione europea, l'unica a registrare un aumento delle infezioni da Sars-CoV-2 (+7%), al contrario delle altre regioni che riportano numeri stabili o in calo. Anche i decessi risultano in crescita nella sola regione europea (+10%), mentre diminuiscono nelle altre regioni e a livello globale, con oltre 48mila nuovi morti segnalati (-4%).

Al 7 novembre - si legge nel rapporto - sono stati registrati da inizio emergenza oltre 249 milioni di casi Covid confermati e oltre 5 milioni di decessi.

Le regioni che nell'ultima settimana analizzata dall'Oms riportano i tassi di incidenza settimanale di Covid-19 più elevati per 100mila abitanti sono la regione europea (208,9 nuovi casi per 100mila) e le Americhe (68,6/100mila). Le stesse due regioni registrano la più alta incidenza settimanale di decessi (2,9 e 1,3 morti per 100mila abitanti rispettivamente).

In valore assoluto, il numero maggiore di nuove infezioni da Sars-Cov-2 è stato segnalato da Stati Uniti (510.968 nuovi casi, -3%), Federazione Russa (281.305, +3%), Regno Unito (252.104, -12%), Turchia (197.335, +8%) e Germania (169.483 nuovi casi, +29%)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!