Covid-19, Schillaci: ''Pensiamo di prolungare obbligo di tamponi per gli arrivi dalla Cina''

L'obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia, è in scadenza il 31 gennaio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2023 - 10:12:58 Letto 747 volte

"Stiamo pensando di procrastinare per un pò l'obbligo dei tamponi per i passeggeri cinesi in arrivo in Italia, che è in scadenza il 31 gennaio, fino al 15 febbraio o a fine febbraio". È quanto spiega il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

"Per un po' - aggiunge il ministro - vogliamo procrastinare questa misura per maggiore sicurezza anche se i dati Covid nell'ultima settimana sono scesi molto" nel Paese asiatico.

Fonte: TGCOM24

