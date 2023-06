Wagner-Russia

Crisi Russia-Wagner, telefonata Zelensky-Biden: ''Fare pressione fino al ripristino dell'ordine internazionale''

''Una conversazione positiva e stimolante. Abbiamo discusso delle ostilità e dei processi in corso in Russia'', scrive Volodymyr Zelensky su Telegram.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2023 - 00:04:00 Letto 879 volte

"Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden. Una conversazione positiva e stimolante. Abbiamo discusso delle ostilità e dei processi in corso in Russia. Il mondo deve fare pressione sulla Russia fino al ripristino dell'ordine internazionale". Lo scrive Volodymyr Zelensky su Telegram.

"È importante aumentare ulteriormente le capacità dell'Ucraina di proteggere i cieli. In questo contesto, l'ho ringraziato per il sostegno della coalizione dei jet da combattimento. Abbiamo discusso di un'ulteriore espansione della cooperazione per la difesa, con particolare attenzione alle armi a lungo raggio", ha aggiunto Zelensky.

