Crisi Ucraina-Russia, oggi telefonata Putin-Biden

Secondo l'intelligence Usa, la Russia potrebbe invadere il Paese la prossima settimana, prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino.

Cresce la tensione sull'Ucraina. Secondo l'intelligence Usa, la Russia potrebbe invadere il Paese la prossima settimana, prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. Anche se, secondo Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale di Washington, la decisione non è stata ancora presa dal presidente russo Vladimir Putin. E proprio oggi il presidente americano Biden dovrebbe parlare al telefono con il suo omologo russo. L'ultima chiamata tra i due c'è stata alla fine di dicembre.

"I servizi della città di Kiev stanno lavorando per prevenire una situazione d'emergenza di natura militare. Kiev è una grande metropoli e conta su un'infrastruttura estesa e complessa di supporto cruciale, il cui funzionamento stabile in una situazione di emergenza è forse il compito più importante". Così secondo una nota il sindaco di Kiev, Vitaly Klichko, stando al quale "è stato approvato un piano di evacuazione dalla capitale, con il numero di mezzi necessari e le zone sicure per accogliere le persone trasferite".

Klichko ha parlato di "riserve di combustibile e generatori elettrici installati per operare ininterrottamente in una situazione di emergenza".

