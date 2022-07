Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi in dolce attesa

Una cicogna a sorpresa per Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi.

Una cicogna a sorpresa per Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Secondo le indiscrezioni del settimanale “Diva e donna” l’attrice e l’imprenditore con cui fa coppia dal 2006 sono in dolce attesa del loro primo figlio. Nel casolare nel Senese dove vivono starebbero già preparando la stanzetta del bebè, ma nel massimo riserbo. Qualche tempo fa i due avevano confidato di aver vissuto un periodo in castità che li aveva uniti ancora di più.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

