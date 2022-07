musica

Cristiano Malgioglio, il video di ''Sucu Sucu'' supera 100mila visualizzazioni su YouTube

Il singolo Sucu Sucu è già tra i tormentoni dell'estate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2022 - 10:11:27 Letto 881 volte

Dopo Dolceamaro con Barbara d’Urso e O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito), Cristiano Malgioglio ha ora lanciato Sucu Sucu, il cui videoclip ufficiale ha già superato 100.000 di visualizzazioni su YouTube.

Il video è come se fosse “un frullato di frutta” con “ragazzi bellissimi presi dalla strada“. Nessuno di loro, infatti, è un modello di professione, un influencer o ha velleità artistiche. “Quando si ascolta Sucu Sucu è come mangiare una fetta di anguria fresca in una calda notte d’estate“, ha raccontato in esclusiva a RTL Cristiano Malgioglio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!